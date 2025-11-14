[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC는 ‘디아블로 데블스 카나발(Diablo Devil’s Carnaval)’시리즈가 출시 1년 만에 누적 판매량 25만 병을 돌파했다고 14일 알렸다.

디아블로 데블스 카나발 시리즈는 저도수로 즐기는 와인 하이볼 콘셉트 제품이다. 얼음과 탄산수, 라임 한 조각만 더해도 시원한 칵테일처럼 즐길 수 있다. 이름 그대로, ‘카나발(Carnaval)’처럼 축제의 흥겨움과 자유로움을 만끽할 수 있는 것이 특징이다.

디아블로 데블스 카나발은 소비자의 취향에 따라 선택할 수 있는 네 가지 라인업으로 구성된다. 디아블로 데블스 카나발 레드(Diablo Devil’s Carnaval Red, 750ml), 디아블로 데블스 카나발 카베르네(Diablo Devil’s Carnaval Cabernet, 750ml), 디아블로 데블스 카나발 스위트(Diablo Devil’s Carnaval Sweet, 750ml), 그리고 화이트 와인인 디아블로 데블스 카나발 소비뇽(Diablo Devil’s Carnaval Sauvignon, 750ml)이다.

특히 디아블로 데블스 카나발 4종(레드, 카베르네, 스위트, 소비뇽)은 1만원대 합리적인 가격으로 MZ세대에게 주목받는다. 와인나라(Winenara) 전 지점 및 주요 편의점, 마트, 백화점 등 다양한 채널에서 만나볼 수 있다. 또한 전용 잔 2개가 포함된 ‘데블스 카나발 레드+화이트 세트’는 카카오톡 선물하기를 통해 구매할 수 있다.

아영FBC 관계자는 “디아블로 데블스 카나발은 와인을 더 쉽고 유쾌하게 즐기길 원하는 젊은 세대의 라이프스타일을 반영한 브랜드”라며, “다가오는 연말에 부담 없이 즐기기 적합하다”라고 말했다.