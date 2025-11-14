말차보다 카페인↓· 떫은맛 덜해 말차 품귀현상 대체 음료로 주목

[리얼푸드=육성연 기자] “말차를 자주 마신 후 원래 있었던 빈혈 증상과 피로가 심해졌다. 철분 수치는 급격히 떨어졌다.”

지난 9월 영국 매체 데일리메일이 보도한 미국 20대 인플루언서(인터넷에서 영향력있는 사람)의 사회관계망서비스(SNS) 게시물이다.

전 세계적인 말차 열풍으로 일부에서 카페인 부작용을 겪는 사례가 나오고 있다. 이에 최근에는 말차보다 카페인이 적은 호지차(Hojicha)가 대체 음료로 떠올랐다.

일반적으로 말차의 카페인 함량은 녹차보다 1.5~2배 많다. 항산화 성분인 카테킨과 카페인이 고농도로 들어 있다. 의학 전문가들에 따르면 빈혈이 있거나 철분이 부족한 사람은 과다 섭취 시 피로와 어지럼증이 심해질 수 있다.

반면 호지차는 말차와 같은 녹차잎을 사용하지만, 이를 고온에서 볶아 만든다. 이 과정에서 카테킨과 카페인 함량이 낮아진다.

맛은 말차보다 떫은맛이 덜하다. 떫은맛을 내는 카테킨 함량이 줄어서다. 말차보다 부드럽고 구수하다. 캐러멜 향의 은은한 단맛도 난다. 호지차 라테는 말차 특유의 ‘풀 향’ 대신 달콤한 향미를 선호하는 이들에게 호평받고 있다.

특히 일본 말차의 품귀현상이 일면서 호지차로 눈길을 돌리는 경우가 늘고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 아시아는 물론, 호주나 미국 등 여러 국가에서 일본의 고급 말차 소비가 증가하고 있지만, 기후 위기와 인력 부족, 글로벌 수요 폭증 등의 영향으로 일본산 말차 공급이 흔들리고 있다.

말차 제품을 구하기 어려워지자, 업계는 그 대안으로 호지차를 활용하는 중이다. 일부 카페에선 소비자가 취향에 맞게 녹차 종류를 선택하도록 말차와 호지차를 함께 제공하기도 한다.

이런 흐름에 국내산 호지차도 글로벌 시장에 선보이고 있다. 전남도농업기술원에 따르면 보성 유기농 녹차에 이어 호지차도 미국 현지 시장을 공략하는 중이다. 보성에서 생산한 호지차 분말은 미국 온라인 마켓인 아마존에 입점했다.

티 브랜드 오설록도 최근 말차 신제품 3종과 함께 ‘제주 호지차 밀크티’를 선보였다. 베이커리 업계에서도 호지차 슈크림 등 다양한 호지차 메뉴를 개발하는 중이다.

식품업계 관계자는 “호지차 분말은 말차처럼 음료와 스낵, 베이커리, 아이스크림 등에 활용도가 높다”라며 “한국산 호지차가 글로벌 시장에 진출할 기회가 확대될 것으로 기대된다”라고 말했다.