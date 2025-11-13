[리얼푸드=육성연 기자] 풀만 앰배서더 서울 이스트폴(Pullman Ambassador Seoul Eastpole) 의 대표 레스토랑 ‘엠버스(EMBERS)’ 가 수험생을 위한 혜택을 선보인다.

13일 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에 따르면 이번 프로모션은 오랜 시간 학업에 매진한 수험생들에게 감사와 격려의 의미를 담아 기획했다. 13일부터 오는 30일까지 진행된다. 수험생 본인 및 동반 8인까지 런치·디너 푸드 메뉴 한정 20% 할인 혜택이 적용된다. 수험표 지참 및 사전 전화 예약을 통해 이용할 수 있다.

다이닝 레스토랑 엠버스는 ‘불과 정성의 미학’을 콘셉트로 한 오픈 파이어 그릴(Open Fire Grill) 레스토랑이다. 30일 이상 숙성된 드라이 에이징 스테이크와 비장탄 조리 방식을 통해 요리를 선보인다. 모든 조리 과정은 고객이 직접 볼 수 있는 오픈 키친에서 펼쳐진다.

‘엠버스(EMBERS)’라는 이름은 장작불이 서서히 식으며 남기는 ‘불씨(Ember)’에서 영감을 받았다. 이는 불을 매개로 한 한국 정서와 나눔의 미학을 현대적으로 재해석한 공간이다.

풀만 앰배서더 서울 이스트폴 관계자는 “그동안 수고한 수험생들에게 따뜻한 응원의 메시지를 전하고자 이번 프로모션을 마련했다”고 전했다.