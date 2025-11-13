[리얼푸드=육성연 기자] 체코 라거 부드바르의 한국 공식 수입사인 엠즈베버리지는 오는 14일부터 서울브루어리 합정까지 부드바르 생맥주의 한정 판매를 확대한다고 전했다.

13일 엠즈베버리지에 따르면 부드바르는 지난 1일 서울브루어리 성수점에서 부드바르 생맥주와 부드바르 브랜드를 직접 체험할 수 있는 팝업 매장(단지 매장)을 열었다. 주말 방문객은 1700여명을 돌파했다.

이틀 차인 2일에는 부드바르 글로벌 앰배서더인 ‘라딤 자노벡(Radim Zvanovec)’이 직접 매장에서 부드바르 브랜드와 체코 맥주 문화를 소개했다. 또 맥주 푸어링 시연과 비어텐더 체험으로 구성된 마스터 클래스를 진행해 방문객의 관심이 집중됐다.

엠즈베버리지 관계자는 “성수에서의 뜨거운 반응에 힘입어 부드바르 생맥주의 깊은 풍미를 더 많은 곳에서 경험할 있도록 서울브루어리 합정까지 생맥주 판매를 확대 운영한다”고 말했다. 이어 “부드바르의 생맥주를 한국에서 유일하게 만날 수 있는 서울브루어리 성수와 합정에서 오리지널 체코 맥주를 경험해 보길 바란다”고 덧붙였다.