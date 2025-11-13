[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 설빙이 초코 빙수 메뉴 판매량이 120만 개를 돌파했다고 13일 알렸다.

지난 8월부터 10월까지 3개월간의 판매 데이터를 분석한 결과, 해당 기간 매출은 10% 이상 성장한 것으로 집계됐다.

카테고리 내에서는 ‘두바이초코설빙’, ‘깨먹는 THE돼지바설빙’이 차례로 판매 상위권을 차지하며 초코 카테고리의 성장을 견인했다. ‘두바이초코설빙’은 같은 기간 32만개 판매를 기록하며 단일 메뉴 중 최다 판매량을 기록했다. 해당 메뉴는 ‘두바이초콜릿’을 설빙 스타일로 재해석한 제품이다.

또한 롯데웰푸드와 협업해 선보인 ‘깨먹는 THE돼지바설빙’은 지난 8월 말 출시 후 10일 만에 10만 개 판매를 돌파했다.

설빙은 연령대별 소비자 취향에 맞춘 콘셉트 구성으로 초코 설빙 카테고리를 운영해 왔다. ‘오레오초코몬스터설빙’은 10대 소비자에게, ‘초코브라우니설빙’은 2030 세대에게 호응을 얻었다.

설빙 관계자는 “이번 성과는 빙수를 보다 많은 소비자들이 일상에서 즐길 수 있는 디저트로 만들기 위한 설빙의 노력이 반영된 결과다”며 “설빙은 소비자 취향에 맞는 메뉴 개발을 위한 다양한 시도를 지속겠다”고 말했다.