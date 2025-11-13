[리얼푸드=육성연 기자] 토종 버거·치킨 브랜드 맘스터치는 ‘승리의 여신: 니케’ 게임과 협업한 한정판 제휴 세트를 출시한다고 13일 알렸다.

이번 협업은 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 ‘승리의 여신: 니케’와의 첫 협업이다. 론칭 3주년을 맞아 게임 속 전투 개시 상황에서의 대표 대사인 ‘인카운터’를 모티브로 진행된다. 맘스터치의 인기 버거·치킨 세트와 ‘승리의 여신: 니케’의 세계관을 반영한 특색 있는 굿즈를 선보인다.

한정판 제휴 세트는 내달 12일까지 전국 맘스터치 매장과 자사앱, 주요 배달앱을 통해 만나볼 수 있다. 먼저 ‘마일드 인카운터 세트’는 ‘후라이드빅싸이순살’과 ‘싸이버거’, 콜라로 구성된다. 캐릭터 포토카드(5종)와 아크릴 디오라마(5종)가 각각 1개씩 랜덤(무작위) 제공한다. ‘스파이시 인카운터 세트’는 ‘핫치즈와우순살’, 콜라와 함께, 포토카드 1종(총 5종)과 메탈 키링 1종(총 5종)이 포함된다. 한정 수량으로 준비되어 매장별 상황에 따라 굿즈 소진 시 해당 제휴 세트 판매가 조기에 마감될 수 있다.

내달 12일까지 제휴 세트 판매와 함께 다양한 프로모션도 펼쳐진다. 맘스터치 공식 앱을 통해 제휴 세트를 구매한 회원 중 추첨을 통해 총 60명에게 ‘승리의 여신: 니케’ 스페셜 굿즈를 증정하는 이벤트를 진행한다. 또한, 명동, 이태원, 광화문을 비롯한 수도권 13개 직영점에서 ‘승리의 여신: 니케’ 캐릭터 등신대를 설치할 예정이다.

맘스터치 관계자는 “게임 론칭 3주년을 맞아 진행되는 양사의 첫 협업인 만큼, 두 브랜드의 세계관이 어우러지는 차별화된 굿즈로 특별한 재미를 전하고자 했다”라고 말했다.