[리얼푸드=육성연 기자] 더 리버사이드 호텔은 호텔 내 뷔페 레스토랑 ‘더 가든키친’에서 연말 시즌을 맞아 ‘2025 갈라다이너’를 진행한다고 12일 전했다. 오는 14일부터 2026년 1월 31일까지다.

더 가든키친 갈라다이너는 한 해 동안 사랑받았던 메뉴들과 시즌 스페셜 메뉴를 한자리에 선보이는 연말 이벤트다.

올해는 대표 메뉴를 강화하고 특선 요리를 대폭 확대했다. 대표 메뉴로는 LA갈비, 활게장, 보일링크랩, 화덕피자, 생면파스타, 메로구이, 관자 브릿지, 앙쿠르트 스프, 북경오리, 문어 고노와다, 복어 철판요리, 문어 고노와다 부야베스 등이 준비된다.

매일 진행되는 통참치 카빙 퍼포먼스를 통해 손질 즉시 제공되는 신선한 사시미를 맛볼 수 있다. 화덕피자와 생면파스타 등 즉석 조리 코너를 있다.

또 3개의 대형 연회룸과 10인 이상 이용 가능한 17개의 소형 프라이빗 룸을 갖추고 있어 기업 연말 행사 및 가족 모임 등 다양한 연회 수요에 최적화된 공간을 제공한다.