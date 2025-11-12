[리얼푸드=육성연 기자] 바나나 전문 글로벌 청과 기업 스미후루코리아가 감숙왕으로 만든 ‘바나밥 시즈닝 바나나칩’ 3종을 출시했다고 12일 밝혔다.

신제품은 감숙왕 바나나칩에 다양한 맛의 시즈닝을 입힌 이색 스낵이다. ‘사워크림앤어니언맛’, ‘솔티드카라멜맛’, ‘김맛’ 등 3가지 맛이다.

‘사워크림앤어니언맛’은 사워크림에 어니언의 풍미가 어우러져 상큼·고소·짭짤한 맛이 난다.

‘솔티드카라멜맛’은 달콤한 카라멜에 소금 한 꼬집을 더했다. ‘김맛’은 바나나칩에 김 특유의 감칠맛을 입혔다. 모두 ‘글루텐 프리’ 제품이며 콜레스테롤, 트랜스지방까지 제로다.

바나밥 시즈닝 바나나칩 3종은 스미후루코리아 공식 브랜드 스토어에서 판매한다.

스미후루코리아 관계자는 “바나밥 시즈닝 바나나칩은 기존 바나나칩에서 느낄 수 없는 새롭고 트렌디한 맛의 바나나 스낵”이라며 “앞으로도 스미후루의 맛있는 바나나를 더욱 색다르고 다양하게 즐길 수 있도록 가공식품 라인업을 확대하겠다”라고 전했다.