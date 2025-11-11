노폐물 제거력·보습력 동시에 구현 민감한 피부에도 자극 최소화 호평

[헤럴드경제=유재훈 기자]에이치피오의 자회사인 메디컬 셀프케어 솔루션 브랜드 주닥(JOODOC)이 올리브영 클렌징 카테고리에서 판매 1위를 기록했다.

이번 성과는 주닥의 대표 제품인 ‘로즈 젠틀 클렌징 밀크’ 와 ‘프로폴리스 젠틀 클렌징 폼’이 견인했다. 두 제품은 출시 직후 클렌징 부문에서 판매 1위를 달성, 탁월한 세정력과 저자극 포뮬러의 조화로 소비자들의 신뢰를 얻었다.

주닥의 클렌징 라인은 피부과 전문의 이주희 원장(주닥더마코스메틱 대표)이 직접 개발에 참여한 제품이다. 민감성 피부를 위해 자극을 최소화하면서도 노폐물 제거력과 보습력을 동시에 구현한 것이 특징이다. 임상 경험과 과학적 데이터를 기반으로 한 처방을 통해 세안 후에도 당김없는 촉촉함을 극대화했고, 민감성·문제성 피부 고객층에서 특히 높은 재구매율을 기록하고 있다.

주닥 관계자는 “이번 1위 달성은 주닥이 지향하는 ‘닥터의 처방으로 피부에 건강한 집을 짓는다’는 철학에 대한 소비자들의 공감과 신뢰의 결과”라며 “앞으로도 의학적 근거에 기반한 셀프케어 솔루션으로 건강한 피부 문화를 선도하겠다”고 밝혔다.

한편, 주닥은 최근 ‘2025 K-뷰티 엑스포’ 에 참가해 글로벌 바이어들로부터 높은 관심을 받으며 해외 시장 진출의 교두보를 마련했다. 특히, 핵심 성분 EGF(표피성장인자)를 기반으로 한 ‘안티에이지 EGF 리페어 앰플’, ‘시카-EGF 리페어 리치크림’, 그리고 제주 유기농 녹차잎을 72시간 저온 추출한 ‘펑션 넘버 1 녹차토너’ 등 주요 제품들이 해외 바이어들에게 큰 호응을 얻었다.

또한 주닥은 2025년내에 미국 아마존(AMAZON) 공식 론칭을 확정하며, 글로벌 시장에 본격적으로 진출할 예정이다.