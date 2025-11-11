[리얼푸드=육성연 기자] 키위 브랜드 제스프리(Zespri)가 국내산 썬골드키위를 올해 처음 출하했다고 11일 밝혔다.

제스프리는 자체 품질 관리 프로그램인 ‘제스프리 시스템’을 통해 재배부터 유통까지 전 과정을 관리한다. 제주에서 생산되는 국내산 썬골드키위도 이러한 체계적인 시스템과 풍부한 일조량, 화산암 토양 등 최적의 재배 환경을 갖춰 품질을 유지하고 있다.

특히 썬골드키위는 20가지 이상의 천연 비타민과 미네랄이 풍부해 영양소 밀도가 높은 대표 ‘밀도푸드’다. 썬골드키위 한 알에는 한국인에게 부족한 대표적인 미량 영양소인 비타민C, 비타민E, 엽산 등을 함유하고 있다. 특히, 비타민C는 썬골드키위를 하루에 한 개만 섭취해도 성인 기준 1일 섭취 권장량의 100% 이상을 충족할 수 있다.

국내 썬골드키위 재배 농가는 규모와 생산량이 매년 성장하고 있다. 2021년부터 2025년까지 국내 생산량은 연평균 약 36%의 성장률을 기록했다.

제스프리 인터내셔널 한국지사 관계자는 “뛰어난 맛과 높은 영양소 밀도를 자랑하는 국내산 썬골드키위를 통해 사계절 프리미엄 키위를 경험하길 바란다“며, “앞으로도 제스프리 시스템을 기반으로 한 철저한 품질 관리와 지역 농가와의 상생 협력을 통해 시장 성장을 이끌어가겠다”라고 전했다.