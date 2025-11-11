[리얼푸드=육성연 기자] 대한민국 최초의 싱글몰트 위스키 ‘기원(Ki One)’이 지난 10일 세계 3대 주류 품평회 중 하나인 ‘샌프란시스코 세계주류경연대회 2025(SFWSC)’에서 대상에 해당하는 ‘베스트 오브 클래스(Best of Class)‘를 수상했다.

11일 기원에 따르면 SFWSC 2025에는 70여 개국, 200여 명의 업계 관계자와 주요 글로벌 주류 브랜드 관계자들이 참석했다. 도정한 기원 위스키 대표는 트로피를 수여 받은 뒤 준비해 간 태극기를 꺼내 흔들며, K-위스키의 세계무대 수상을 기념했다.

수상 제품은 기원 위스키의 ‘시그니처(SIGNATURE)’이다. 셰리와 와인 캐스크에서 숙성된 달콤한 풍미와 한국적 스파이스의 균형감이 높은 평가를 받았다.

SFWSC 대상(Best of Class)은 최종 후보에 오른 5개 브랜드 중 엄격한 추가 블라인드 테이스팅을 거쳐 선정된다. 올해는 한국의 기원을 비롯해 대만의 카발란(Kavalan), 인도의 암룻(Amrut) 등 쟁쟁한 브랜드들이 최종 경합을 벌였다.

이번 수상은 지난 9월 영국 국제 와인 & 스피릿 대회(IWSC) 2025에서 ‘최고상(Trophy)’을 수상한 데 이어 2달 만에 이룬 쾌거다. 기원 위스키는 전 세계에서 유례없이 최단기간에 양대 국제주류품평회를 석권했다.

이번 수상을 통해 기원 위스키는 같은 해에 세계 3대 주류 품평회에서 2관왕을 석권한 브랜드로 기록됐다. 한국 위스키 역사상 최초다. 전 세계적으로도 유례를 찾기 힘든 최단 기록이다.

도정한 기원 위스키 대표는 “이번 수상으로 기원이 추구해 온 ‘한국적인 위스키’의 가능성을 확인했다”라며 “세계적으로 권위 있는 대회에서 짧은 기간 내 연이어 좋은 평가를 받은 것은 한국 위스키가 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추기 시작했다는 의미”라고 말했다.