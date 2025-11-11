[리얼푸드=육성연 기자] 뵐페 리미티드(Wölfe Limited)가 새로운 브랜드 ‘러버덕 사케(RUBBER DUCK™ SAKE)’를 선보인다고 11일 전했다.

이번 신제품은 오리 캐릭터 러버덕의 유쾌한 감성과 일본 후쿠오카현의 전통 양조장 다카마사무네(TAKAMASAMUNE)의 정통 기술을 결합한 협업 프로젝트다.

러버덕 사케는 ‘러버덕 유즈(RUBBER DUCK™ YUZU)’와 ‘러버덕 사케(RUBBER DUCK™ SAKE)’ 2종이 출시된다.

‘러버덕 유즈’는 유자 사케다. 에히메현산 100% 유자와 일본산 사케가 만나 완성됐다. 햇볕 아래 정성스럽게 키운 유자의 과즙을 담아냈다. 첨가물 없이 원재료 본연의 맛을 살려 상큼한 시트러스 향과 은은한 쓴맛이 조화를 이룬다.(용량 720ml, 알코올 도수 10%)

‘러버덕 사케 (RUBBER DUCK™ SAKE)’는 일본 전통 양조 기술로 빚어낸 정통 사케다. 맑고 투명한 빛깔 속에 은은한 쌀 향과 부드러운 단맛이 특징이다. (용량 720ml, 알코올 도수 15%)

‘러버덕 유즈’는 캐릭터의 상징색인 노란색 병이다. ‘러버덕 사케’는 화이트 병으로 구성된다.

뵐페 리미티드 관계자는 “스마일리 와인을 통해 국내 소비자들이 ‘맛’뿐 아니라 ‘시각적 즐거움’을 함께 찾는다는 사실을 확인했다”며 “전 세계적으로 사랑받는 러버덕 캐릭터 역시 국내 소비자에게 시각적 즐거움을 전할 것”이라고 전했다.