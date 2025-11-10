[리얼푸드=육성연 기자] 햄버거 브랜드 버거킹이 캠페인 ‘Have it your way’의 두 번째 주인공을 국민 수학 강사 정승제로 선정했다. 10일부터 오는 16일까지 버거킹 앱 킹등급 회원 한정 메뉴로 ‘정승제 6318 버거’를 선보인다.

이번 신메뉴 ‘정승제 6318 버거’는 지난 ‘펜타치즈와퍼’에 이어 버거킹의 브랜드 슬로건을 담은 ‘Have it your way’ 캠페인 ‘○○가 버거킹을 즐기는 방법’을 구현한 두 번째 레시피다. 정승제 강사가 직접 선택한 재료를 자신만의 방식으로 구성한 조합을 즐길 수 있다.

치즈와 피클, 베이컨 3가지 재료를 각각 6개씩 넣어 총 18개(6X3=18)의 재료가 들어간다는 숫자 조합에 착안해 제품명을 선정했다. 수학 강사 특유의 위트를 버거에 녹여낸 독특한 시도다. ‘Triple Six, One Bold Bite!(세 가지 재료 각각 6개, 대담한 한 입!)’라는 문구로 제품의 특징을 표현했다.

‘정승제 6318버거’는 직화로 구워낸 100% 쇠고기 패티 위에 뉴욕 스테이크 소스를 베이스로 피클 6개, 베이컨 6개, 슬라이스 치즈 6개가 두 층으로 쌓았다.

버거킹 관계자는 “’정승제 6318 버거’는 버거킹의 ‘Have it your way’ 철학을 새로운 방식으로 풀어낸 협업으로, 소비자분들께 보다 색다른 즐거움과 맛의 경험을 전하고자 마련했다”라고 말했다.