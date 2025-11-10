[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔앤리조트는 유료 멤버십 ‘트레비클럽(TREVI CLUB)’의 신규 조식형 멤버십 ‘더 모닝(THE MORNING)’을 선보인다고 10일 알렸다.

더 모닝은 ‘호텔에서 시작하는 여유로운 아침’이라는 콘셉트로, 품격 있는 하루의 시작을 제안하는 맞춤형 멤버십이다. 상품은 조식 이용권 40매(최대 4매/1회), 애프터눈 티(2인) 이용권 1매, 발렛 이용권 10매 등으로 구성됐다.

롯데호텔 서울, 월드, 제주, 울산, 부산 5개 지점에서 사용할 수 있다. 롯데호텔 서울과 월드는 주중에만 이용할 수 있다. 가격은 200만원(VAT 포함)이다.

더 모닝 회원은 트레비클럽 공통 혜택도 동일하게 누릴 수 있다. 객실 15% 및 패키지 10% 할인, 호텔 레스토랑 및 베이커리 최대 20% 할인, 룸서비스 및 음료 10% 할인, 사우나, 피트니스 등 부대시설 할인 등의 서비스를 함께 제공한다.

또 리워즈 회원의 경우 10달러 상당의 트레비 웰컴 바우처와 함께, 롯데호텔 이숍(e-SHOP) 김치 구매 시 5% 할인 혜택도 추가로 받을 수 있다.

더 모닝 가입은 멤버십 이용이 가능한 롯데호텔 5개 지점 프론트와 식음업장, 롯데호텔앤리조트 공식홈페이지에서 하면 된다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 “단순한 조식 이용권을 넘어, 아침 한 끼의 가치와 휴식을 함께 경험할 수 있는 새로운 형태의 호텔 멤버십”이라고 전했다.