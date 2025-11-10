[리얼푸드=육성연 기자] 키위 브랜드 제스프리(Zespri)가 AI(인공지능) 기술을 활용한 소비자 참여형 이벤트 ‘빈틈없이 꽉! 댄스 챌린지’를 진행한다고 10일 전했다. 지난 7일부터 오는 27일까지 약 3주간 진행한다.

이번 이벤트는 제스프리의 대표 마스코트 ‘키위브라더스’와 영양소 캐릭터들이 일상 곳곳을 무대로 삼아, 천연영양이 필요한 순간을 노래와 춤으로 전달한다는 내용이다. 20가지 천연 비타민과 미네랄이 꽉 차 높은 영양소 밀도를 갖춘 제스프리 키위를 소비자가 자연스럽게 경험하도록 기획됐다.

캠페인은 소비자가 자신의 전신사진을 올리면 AI가 자동으로 댄스 영상을 생성한다. 영상은 수험생 책상 위, 마트 카트, 냉장고 안, 부엌 등 4가지 일상 공간의 배경이 무작위 구성된다. 참여자가 영상 생성 응모를 완료하면, 응모일 기준 익일 최대 100명에게 AI로 완성된 나만의 특별한 댄스 영상이 전송된다.

이벤트에 참여한 고객 중 총 150명에게는 포토카드가 포함된 제스프리 키위 1팩이 제공된다. 생성한 영상을 자신의 SNS(사회관계망서비스)에 필수 해시태그(#빈틈없이꽉 #AI꽉댄스챌린지)와 함께 게시하면 총 150명을 추첨해 지난 7월 공개된 ‘빈틈없이 꽉!’ 송을 들을 수 있는 NFC 키링과 제스프리 키위 1팩을 증정한다. 또 올린 개인 영상의 조회수, 좋아요, 댓글 수를 합산해 선정된 BEST 포스팅 참여자 1명에게는 키위브라더스 인형 세트 및 피규어, 제스프리 키위 1박스가 포함된 경품을 증정한다.

제스프리 인터내셔널 한국지사 관계자는 “이번 ‘빈틈없이 꽉! 댄스 챌린지’ 이벤트는 AI 기술을 통해 제스프리 키위의 천연 영양 가치를 즐겁게 경험할 수 있도록 구성했다”고 전했다.