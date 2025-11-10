[리얼푸드=육성연 기자] 발효유 전문 기업 풀무원다논이 ‘풀무원요거트 디요(D-yo)’ 2종을 출시했다고 10일 밝혔다.

‘풀무원요거트 디요’는 요거트의 건강함은 유지하면서 디저트 풍미를 살린 제품이다. 기존 과일 맛 기반의 요거트에서 벗어나 초콜릿과 커피 등 디저트로 구성한 것이 특징이다.

여기에 풀무원다논이 엄선한 프로바이오틱스를 컵당 100억 CFU 함유해 요거트의 건강한 특징을 살렸다. 제품은 ‘초코&피스타치오’, ‘커피’ 2종이다.

‘초코&피스타치오’는 리얼 코코아 파우더와 100% 피스타치오 페이스트로 만들었다. 초콜릿의 달콤함으로 시작해 피스타치오의 고소한 끝맛이 느껴진다.

‘커피’는 브라질산 커피 농축액을 사용했다. 티라미수를 연상시키는 부드러운 질감과 은은한 달콤함이 특징이다.

패키지는 투명 컵을 통해 요거트 색채를 시각적으로 표현했다. 새롭게 개발한 전용 용기를 적용해 기존 요거트와 차별화된 디저트 감성을 더했다.

정혜승 풀무원다논 팀장은 “요거트를 다양하게 즐기고자 하는 소비자들에게 보다 넓은 선택지를 제공하고자 디저트다운 맛으로 차별화한 ‘풀무원요거트 디요’를 출시하게 됐다”고 말했다.