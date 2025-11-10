APEC, UAE 왕세자 “싸달라” “중동 진출에 의미있는 일화” 김치보다 덜맵고 ‘달콤 고소’ 김치볶음밥·라면 등 수출 확장

[리얼푸드=육성연 기자] ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC)’ 정상회의에서 아랍에미리트(UAE) 왕세자가 반한 김치볶음 후일담이 화제를 모았다. 김치가 인기를 끌면서 김치볶음까지 외국인의 입맛을 사로잡는 중이다.

칼리드 빈 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 아부다비 왕세자와 대표단은 부산 아난티 코브호텔에 머물며 다양한 한식을 경험했다. 왕세자와 대표단은 볶음김치를 특히 좋아한 것으로 전해졌다.

부산 호텔업계에 따르면 UAE 대표단은 “볶음김치를 포장해 본국으로 가져가고 싶다”라고 요청했다. 호텔은 이를 대량으로 진공 포장해 선물로 전달했다. 김치볶음 맛에 감탄한 대표단이 “어떤 비밀 재료가 들어가냐?”라고 질문하자, 담당 직원은 “정성(a lot of heart)이 들어간다. 모든 직원이 정상 외교에 이바지한다는 마음으로 최선을 다했다”라고 답한 것으로 전해졌다.

이번 일화가 ‘중동 진출에 의미 있는 사례’라는 평가도 나왔다. 김수현 한국농수산식품유통공사(aT) 두바이지사 관계자는 “이번 일은 단순한 미담을 넘어, 한식이 할랄 문화권에서도 긍정적으로 받아들여진다는 것을 보여준다”고 강조했다.

특히 채소류인 김치류는 종교적 제약이 적고, 맛과 건강을 동시에 강조할 수 있어 중동 시장 진출에 유리한 품목으로 꼽힌다는 분석이다. 이 관계자는 “‘왕실이 반한 한식’이라는 스토리텔링은 향후 UAE 호텔과 프리미엄 레스토랑, 항공기 기내식 등 다양한 ‘고급 채널’에서 한식 홍보에 활용될 수 있을 것”이라고 기대했다.

김치볶음은 처음 김치를 접하는 외국인에게 보다 접근하기 쉬운 상대다. 김치보다 살짝 덜 매우면서 ‘단짠(달고 짠)’ 맛이 난다. 김치 특유의 발효 맛도 덜하다. 설탕, 참기름, 통깨 등을 넣고 김치를 조리해서다. 취향에 따라 돼지고기·소시지·참치 등을 더할 수도 있다.

글로벌 ‘스와이시(Swicy· Sweet+Spicy)’ 트렌드에도 어울리는 맛이다. 스와이시는 단맛과 매운맛의 조합을 뜻하는 신조어다. 김치는 매콤함과 감칠맛이 주된 맛이지만, 김치볶음은 ‘단맛+매운맛’이 핵심이다.

해외 SNS(사회관계망서비스)에서도 ‘핫한’ 레시피로 떠오르고 있다. 김치볶음을 만드는 레시피를 비롯해 유사 조리법인 김치볶음밥의 후기도 인기 콘텐츠다. 영상에서 해외 네티즌들은 “김치는 매운데 이건 달콤하고 고소하다”, “한번 먹으면 끊을 수 없다” 등의 반응을 보인다.

지난해 10월에는 걸그룹 블랙핑크 로제의 김치볶음밥 영샹이 화제를 모으기도 했다. 미국 패션잡지 보그(Vogue)의 유튜브 채널이 공개한 ‘로제가 직접 만드는 김치볶음밥’ 영상이다.

김치볶음은 김치 제품보다 수출 시 유리한 측면도 있다. 조리된 음식이기 때문에 익힌 상태를 까다롭게 맞춰야 하는 김치보다 유통 과정에서 수월하다.

국내 업체들도 김치볶음 활용 품목을 해외에 선보이고 있다. 농심은 ‘신라면 김치볶음면’을 해외 시장에 내놓는다. 지난달 독일에서 열린 식품박람회 ‘아누가 2025’에서 처음 공개한 제품이다. 신라면의 매운맛에 볶음김치의 고소하고 단맛을 더했다. 농심 관계자는 “신제품은 외국인에게 친숙한 단맛에 한국식 매운맛을 조합했다”며 “외국인이 보다 쉽게 즐길 수 있는 맛을 통해 글로벌 시장에서 K푸드의 위상을 높일 것”이라고 전했다.

치킨 프랜차이즈 업체 BBQ도 미국과 중남미 등의 해외매장에서 치킨과 함께 김치볶음밥을 판매하고 있다.

식품업계 관계자는 “김치볶음을 먹어본 외국인들은 그 맛에 깜짝 놀란다”며 “김치볶음은 간편식이나 김치볶음밥 등으로 수출 성장이 기대되는 품목”이라고 내다봤다.