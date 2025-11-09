[리얼푸드=육성연 기자] 스타벅스 코리아가 11월 9일 소방의 날을 맞아 소방공무원에 대한 감사의 마음을 전했다.

9일 스타벅스에 따르면 스타벅스는 지난 6일 세종문화예술회관에서 열린 제63주년 소방의 날 기념식에 직접 방문했다. 소방공무원 및 그 가족 등 1000여 명이 즐길 수 있는 커피와 푸드를 전달했다.

이번 활동은 스타벅스가 지난해 12월 소방청과 맺은 ‘히어로(영웅) 프로그램’의 목적으로 전개됐다. 스타벅스는 협약을 통해 소방청 선정 소방서 방문 음료 제공, 순직 소방공무원 유자녀 대상 장학금 지원 프로그램 운영(3년간 매년 1억원씩 총 3억원) 등 소방공무원을 위한 지원 활동을 이어가고 있다.

실제로 스타벅스는 협약 이전인 지난해 11월에도 소방의 날을 맞아 서울소방재난본부가 선정한 8개 소방서의 소방관 1190명에게 커피와 푸드를 지원했다. 올해 3월에는 스타벅스 파트너 40여 명이 경상북도 의성군과 안동시, 청송군의 경북산불대응 긴급구조통제단 자원집결지를 5일간 매일 방문해 소방관들에게 총 커피 2400잔과 푸드 3000개를 제공하기도 했다.

또 지난 7월에는 순직 소방공무원 유자녀 44명에게 총 1억원의 장학금을 전달했다.

스타벅스는 협약을 바탕으로 소방공무원에 감사와 존경의 마음을 전달하는 히어로(영웅) 프로그램을 이어나갈 예정이다.

김지영 스타벅스 ESG팀장은 “앞으로도 공익을 위해 힘쓰는 다양한 분야의 영웅들을 응원하고 지원하기 위해 최선을 다할 것”이라고 전했다.