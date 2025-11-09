[리얼푸드=육성연 기자] CJ제일제당의 차세대 한식 셰프 발굴·양성 프로젝트 ‘퀴진케이(Cuisine. K)’가 tvN 드라마 ‘폭군의 셰프’ 스페셜 팝업을 성황리에 마쳤다고 9일 밝혔다.

‘폭군의 식탁, 연지영의 한 상’ 팝업은 지난 2일부터 4일까지 사흘간 서울 강남구 퀴진케이 레스토랑에서 진행됐다. 지난달 28일부터 이틀간 ‘캐치테이블’ 앱에서 진행한 응모 이벤트로 무료 운영됐다. 추첨을 통해 선정된 고객에게만 팝업 레스토랑에서 식사할 기회를 제공했다.

이벤트는 짧은 응모 기간에도 불구하고 1200대1이 넘는 높은 경쟁률로 마감됐다. 소셜미디어(SNS)에서도 관련 게시물이 조회수 50만, 좋아요·댓글·공유 등의 상호작용 1만5000건 이상을 기록하는 등 뜨거운 반응을 얻었다. 드라마 속 ‘망운록’ 키링 굿즈를 증정하는 ‘퀴진케이’ 공식 인스타그램 댓글 이벤트에도 300명이 넘게 참여했다.

이번 팝업 레스토랑은 CJ제일제당이 드라마 ‘폭군의 셰프’ 제작사인 CJ ENM 스튜디오드래곤과 협업해 선보인 기간 한정 이벤트다. 음식과 스토리텔링을 접목한 체험형 공간을 구현했다. 특히, 드라마에서 실제로 사용된 의상과 소품이 공간을 채웠다.

팝업에서 퀴진케이 영셰프들은 오뜨퀴진 한 입 거리 육회&비프 슈니첼, 완두콩 포타주, 된장 파스타, 산삼먹은 오골계 삼계탕, 산머루주 비프 부르기뇽, 일류 프렌치 비빔밥&된장국, 흑임자 마카롱 등 총 7가지 코스를 선보였다. 이 7가지 메뉴 모두 퀴진케이 영셰프 5인이 드라마 궁중요리를 직접 연구하고 재해석했다.

팝업을 이끈 퀴진케이 알럼나이 소속의 이경원 셰프는 “지금껏 진행한 팝업 중 가장 특별한 경험이었다”며, “요리뿐만 아니라 서비스까지 ‘폭군의 셰프’ 분위기를 완벽하게 살린 미식 경험을 제공하고자 노력했다”고 소감을 전했다.

오는 11월 12일에는 퀴진케이가 여덟 번째 팝업 레스토랑을 오픈한다. 이번에는 최인규 셰프와 진연준 셰프가 참여해 약 5개월간 팝업 레스토랑 ‘오닐(ONIL)’을 운영한다.

김상명 CJ제일제당 Hansik245팀 담당자는 “이번 팝업은 K-푸드와 K-콘텐츠의 시너지로 한식 파인다이닝의 고유한 매력을 보다 널리 알릴 수 있었던 기회였다”라며, “앞으로도 차세대 한식 셰프들이 창의성을 발휘할 수 있는 장을 지속적으로 확대하며 K-푸드의 저변을 더욱 넓혀갈 것”이라고 말했다.