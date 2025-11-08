[리얼푸드=육성연 기자] 메밀국수는 고소한 맛이 일품이죠. 메밀국수를 더 특별하게 즐기고 싶다면 소스를 바꿔보세요. 참깨소스를 사용하면 일반 메밀국수보다 고소한 풍미가 강해집니다. 참깨 소스는 샐러드드레싱으로 많이 먹지만 메밀국수에 넣어 먹어도 맛이 좋습니다.

리얼푸드가 소개하는 주말 레시피는 ‘참깨소스 메밀국수’입니다. 참깨 소스에 메밀국수를 넣고 오이와 향긋한 깻잎을 고명으로 올리는 요리입니다.

참깨는 건강에 이로운 오일입니다. 불포화지방산이 풍부해 우리 몸의 나쁜 콜레스테롤인 LDL 수치를 낮춰줍니다. 칼슘·마그네슘·인·칼륨도 풍부해 뼈 건강과 혈압 조절에도 좋습니다.

이번 주에는 고소한 참깨 소스로 메밀국수 한 그릇 어떠신가요.

재료(2인분)

메밀면 200g, 오이 1/2개, 깻잎 3장, 삶은 달걀 1개,

참깨 소스 재료 : 볶은 참깨 1컵, 쯔유(모밀용) 3큰술, 물 3큰술, 마요네즈 3큰술, 올리고당 1큰술, 참기름 약간, 화이트발사믹식초 1큰술

만들기

1. 씻은 오이와 깻잎은 가늘게 채를 썰어주세요. 삶은 달걀은 반으로 잘라주세요.

2. 믹서에 참깨를 넣어 갈아주세요. 볼에 갈은 참깨와 나머지 참깨 소스 재료를 넣고 섞어 소스를 만들어주세요.

3. 냄비에 물을 넣고 팔팔 끓으면 메밀면을 넣고 5~6분 정도 삶아주세요. 채반에 메밀 국수를 건진 후 찬물에 헹구고 물기를 빼주세요.

4. 채반에 삶은 메밀면을 담고 오이채와 깻잎채, 삶은 달걀을 올려주세요. 볼에 소스를 담아 곁들입니다.

자료=우리의 식탁 제공