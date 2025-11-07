[리얼푸드=육성연 기자] 전북특별자치도 고창군의 농어촌 체험형 테마공원 상하농원이 김장철을 맞아 김장페스티벌을 개최한다고 7일 알렸다. 11월 8일부터 12월 7일까지다.

올해 주제는 건강한 밭에서 건강한 밥상이다. 고창의 청정 자연에서 자란 신선한 재료로 가족이 함께 전통 김장을 배우고 직접 담가보는 시간을 제공한다.

이번 김장체험은 100% 국내산 재료로 진행된다. 고창산 베타배추와 무, 해풍을 맞고 자란 고춧가루, 고창 갯벌 천일염을 사용한다. 특히 베타배추는 일반 배추보다 베타카로틴이 158% 높아 속이 은은한 오렌지빛을 띤다. 달콤하고 아삭한 식감이 뛰어나 프리미엄 김장 재료로 주목받고 있다. 또한 상하농원 발효공방에서 자체 개발한 특제 육수와 세 가지 액젓이 조합된 김장 양념도 제공한다.

이날 담가보는 김치는 상하농원의 김장김치 상품으로도 판매된다. 유네스코 생물권보전지역인 고창의 천일염, 해풍 맞은 고춧가루, 그리고 국산 멸치,다시마,표고버섯,매실청으로 낸 특제육수를 사용해 자연에 가장 가까운 방식으로 담근 김치다.

김장체험은 1인 6만9000원(5kg 기준)이다. 김장 재료∙용기∙포장이 모두 포함된다. 더불어 상하농원은 김장철 여행객을 위한 김장페스티벌 스페셜 숙박혜택(27만~32만원)도 함께 선보인다.

스페셜 숙박혜택은 김장체험, 호텔숙박, 웰빙조식, 농원 입장권, 스파 이용권이 포함된다. 가족 단위 고객들이 고창의 자연 속에서 전통 체험과 휴식을 동시에 즐길 수 있는 겨울맞이 여행 프로그램이다.

상하농원 관계자는 “올해 김장페스티벌은 단순한 체험을 넘어, 밭에서 밥상까지 이어지는 건강한 먹거리의 가치를 직접 경험할 수 있는 시간”이라고 말했다.