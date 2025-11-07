[리얼푸드=육성연 기자] 캐나디안 커피 하우스 팀홀튼(Tim Hortons)이 이번 가을 선보인 ‘메이플 페스타’와 ‘시티 캠페인 토론토’가 품절 대란을 일으키고 있다.

팀홀튼은 지난 10월 가을 정취를 달콤한 메이플향으로 담아낸 ‘메이플 페스타’를 선보였다. 특히, 팀홀튼 앱을 통해 메이플 메뉴 3잔을 포함, 일반 제조 음료까지 총 7잔을 주문하면 ‘메이플 와플 메이커’를 받을 수 있는 행사도 진행했다. 캐나다를 상징하는 메이플 모양의 와플을 집에서도 손쉽게 만들 수 있는 제품이다.

굿즈 수령 첫날이었던 지난 6일에는 일부 매장에서 오픈런이 이어지며 품절 대란을 겪기도 했다. 현재 ‘메이플 와플 메이커’ 수령을 위한 쿠폰이 조기 소진되어 마감된 상태다.

더불어, 같은 달 선보인 캐나다의 도시 감성과 여유를 커피로 담아내는 ‘시티 캠페인’의 세번째 메뉴 ‘토론토’ 역시 흥행을 이어가고 있다. ‘토론토’의 출시를 기념하며 함께 진행한 ‘토론토 프리퀀시 챌린지’의 한정판 토론토 에코백은 당초 예상보다 2주 빠르게 소진된 상황이다.

팀홀튼 안태열 CBO(Chief Business Officer)는 “‘메이플 페스타’와 ‘시티 캠페인’의 ‘토론토’가 흥행에 성공하며 매출 상승을 견인하는 등 예상보다 더한 열기에 내부에서도 놀라움을 감추지 못하고 있다”며 “이번 사례를 토대로 앞으로도 일상 속 브랜드 경험을 확대하고자 한다”고 말했다.