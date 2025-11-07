[리얼푸드=육성연 기자] 동서식품이 신제품 RTD(Ready to Drink) 커피음료 ‘맥심 에스프레소 티오피(Maxim Espresso T.O.P) 배럴 에이지드향 커피’ 2종을 11일 출시한다고 전했다.

7일 동서식품에 따르면 ‘배럴 에이지드’(Barrel Aged, 배럴 숙성된) 커피는 위스키, 와인 등을 담았던 오크 배럴에 커피 원두를 일정 기간 숙성해 배럴 향미가 스며들게 하는 방식이다. 국내 커피 시장에서는 보기 드문 콘셉트다.

‘맥심 에스프레소 티오피 배럴 에이지드향 커피’는 배럴 에이지드 커피의 특징을 구현한 향과 맥심 티오피 아메리카노가 어우러진다. 프루티한 향의 부드러운 ‘마일드’와 진한 바디감의 ‘볼드’ 중 취향에 따라 선택할 수 있다.

포장지에는 오크통 디자인을 넣었다. 380ml 캔 타입이다. ‘맥심 에스프레소 티오피 배럴 에이지드향 커피’ 380ml 2종의 권장 소비자 가격은 편의점 기준 3300원이다.

김인규 동서식품 마케팅 매니저는 “신제품은 이색적인 향미와 세련된 감성으로 특별한 음용 경험을 제공할 것으로 기대한다”고 소개했다.