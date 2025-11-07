[리얼푸드=육성연 기자] 문보(Moonbo) 레스토랑이 모임이 많은 연말을 맞아 특별 프로모션을 진행한다고 7일 알렸다.

문보는 예약을 통해 방문하는 고객에게 5만9000원 상당의 ‘모듬 해산물’을 서비스로 제공한다. 활 도화새우와 북해도 가리비 관자, 완도 활 전복과 군산 생합으로 구성된다.

지난 5월, 청담동에 문을 연 문보는 자연 그대로의 풍미를 살린 식재료와 개인 맞춤형 프라이빗 다이닝을 경험할 수 있는 레스토랑이다. 복을 가져다주는 꽉 찬 보름달을 의미하는 ‘문(Moon)보’라는 이름에 고객들의 풍요와 평안을 기원하는 마음을 담았다.

문보는 전국 각지에서 엄선한 유기농 채소와 최상급 고기, 신선한 해산물이 가진 자연 그대로의 맛을 살린 메뉴를 선보인다.

식사 전, 전통주 브랜드인 ‘술가’의 탁주를 웰컴 드링크로 제공하고, 입맛을 깨우는 애피타이저부터 디저트까지 풀코스로 진행된다.

메인 메뉴는 1++ No.9 한우와 최고급 한돈, 크레이피쉬 랍스터, 머드크랩 등 다양하다. 특히, 크레이피쉬 랍스터는 국내에서는 유일하게 일부를 사시미로 제공한다. 몸통 부분은 익혀 먹을 수 있도록 손질해 준다.

애프터 디쉬가 준비되는 동안 2층에 마련된 별도의 바 공간에서 칵테일 같은 주류도 즐길 수 있다.

2층은 각각 8인과 12인을 수용할 수 있는 별도의 룸을 갖추고 있다. 브라질산 천연 대리석인 오리지널 ‘파타고니아’로 고급스럽게 연출한 바 공간도 있다. 식사 후에도 칵테일과 와인, 위스키 등을 마실 수 있다. 3층은 루프탑 라운지다.