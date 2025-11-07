[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 카길의 한국지사 카길애그리퓨리나는 카길애그리퓨리나 분당 본사에서 한국고양이보호협회와 함께 반려묘의 복지 증진과 유기묘 보호 활동을 위한 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

지난 5일 협약을 통해 카길애그리퓨리나는 보호묘를 위한 사료 및 관련 제품을 후원하고 입양 활성화와 보호소 환경 개선을 위한 프로그램을 협회와 공동 기획·운영한다. 또한 브랜드 가치 제고를 위한 공동 캠페인과 홍보 활동을 함께 추진한다. 반려묘 복지 향상과 유기묘 보호에 실질적인 기여가 목표다.

카길애그리퓨리나 펫마케팅 담당자는 “이번 협약을 계기로 펫푸드 분야에서의 사회적 책임을 강화하며 반려묘의 건강과 복지를 위한 지속 가능한 솔루션을 제공할 것”이라고 말했다. 이어 “다양한 커뮤니케이션 활동을 통해 소비자와의 접점을 확대하고 반려묘 복지에 대한 사회적 공감대를 형성할 것”이라고 전했다.

한편, 카길은 지난 8월 반려묘의 장 건강을 위한 기능성 사료 ‘건강백서 프리미엄 케어 데일리 컴포트’를 출시했다. 고양이의 변비 증상 완화를 돕는 맞춤형 영양 설계를 기반으로 개발됐다.