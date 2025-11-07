[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔 월드는 ‘더 라운지앤 바’와 ‘델리카한스’에서 롯데호텔 김치로 만든 특별 메뉴 5종을 선보인다고 7일 알렸다.

신메뉴는 롯데호텔 김치에 트렌디한 감성을 더해 완성됐다. ‘더 라운지앤 바’에서는 김치를 주제로 한 모던 한식과 이탈리안 퓨전 메뉴 총 4종을 판매한다.

밥 메뉴로는 취향에 따라 베이컨, 소고기, 새우 중 한 가지 토핑을 선택할 수 있는 ‘김치볶음밥’과 크림소스와 깍두기가 어우러진 ‘돌솥 크림 깍두기 볶음밥’을 맛볼 수 있다. 파스타 메뉴는 ‘묵은지 들기름 파스타’와 ‘김치 라구 라자냐’를 준비했다.

델리카한스에서는 깍두기를 속재료로 사용한 ‘깍두기 고로케’를 선보인다.

롯데호텔 월드 더 라운지앤 바는 신메뉴 출시를 기념해 오는 30일까지 이벤트를 진행한다. 롯데호텔 김치 메뉴를 주문하면 럭키 드로우 이벤트 참여 기회를 얻을 수 있다. 추첨을 통해 롯데호텔 김치 파우치(1.2kg), 롯데호텔 김치 캔시머(600g), 롯데호텔 김치찌개, 델리카한스 커피 이용권 등을 증정한다. 또한, 김치 구매 시 10% 할인 혜택도 추가로 받을 수 있다.

롯데호텔 월드 관계자는 “롯데호텔 김치의 다양한 매력을 새로운 방식으로 선보이기 위해 셰프들이 함께 심혈을 기울여 만든 메뉴”라고 전했다.