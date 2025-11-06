[헤럴드경제=김보영 기자] “남자친구가 있다는 것만으로 더 이상 여성성을 보장할 수 없다”

최근 영국 보그에 실린 한 칼럼이 온라인을 뒤흔들고 있다. 5일(현지시간) 미국 USA 투데이는 저널리스트 샹테 조셉의 칼럼을 계기로 이성애 관계에 대한 논쟁이 급속도로 확산하고 있다고 보도했다.

샹테 조셉은 해당 칼럼에서 “지금 남자친구를 갖는 건 부끄러운 일인가?”라는 질문을 던졌다. 그는 과거에는 “여성의 정체성은 파트너의 삶에 집중돼 있었고, 여성들은 남성을 찾고 유지하는 능력에 대해 높은 사회적 지위와 칭찬으로 보상을 받았다”며 하지만 이제는 여성들이 온라인에서 관계를 드러내는 방식이 훨씬 은은하게 변화했다고 말했다.

예전에는 과시하듯 커플 사진을 올렸다면 최근에는 오히려 파트너의 얼굴을 가리거나 뒷모습만 보여주는 등의 방식으로 바뀌었다는 설명이다.

조셉은 여성들이 파트너가 있다는 사회적 혜택을 누리면서도, 남자친구에게 집착하는 패배자처럼 보이지 않고 싶어하는 것 같다고 분석했다. 그는 “파트너가 있다는 것은 더 이상 성취로 여겨지지 않으며, 오히려 자신을 싱글이라고 선언하는 것이 과시적인 행위가 됐다”고 말했다.

그러면서 조셉은 “사랑에 빠지는 것은 부끄러운 일이 아니다”라면서도 “전통적인 역할이 무너지면서, 우리는 이성애에 대한 맹목적인 충성심을 재평가하도록 강요받고 있는지도 모른다”고 덧붙였다.

일부 이용자들 “여성의 세계 뒤흔들었다” 공감 확산

이 글은 X(옛 트위터), 인스타그램, 틱톡 등에서 폭발적인 반응을 일으켰다. “보그가 말하기 훨씬 전부터 남자친구를 갖는 것이 부끄럽다고 생각했다”는 댓글부터 “남성을 정체성의 일부로 삼는 것에 피로감을 느낀다”는 반응까지 이어졌다.

한 이용자는 “지적인 여성이 수년간 느껴온 것들을 표현하는 것을 보는 건 정말 놀랍다”고 말했다. 한 인스타그램 이용자는 “흥미로운 발견이다. 남성을 삶의 중심으로 삼거나 적어도 그 남성을 자신의 정체성으로 삼는 것에 대해 일부 여성들이 거부감을 느끼는 반문화가 생겨나고 있다”고 적었다.

또 다른 이용자는 “여성의 세계를 뒤흔든 글”이라며 “역사는 여성들이 사실을 깨달은 이후 데이트가 어떻게 영원히 바뀌었는지 기록할 것”이라고 말하기도 했다.

조셉은 기사를 쓰는 과정에서 많은 여성과 이야기를 나누었으며, 그들 다수가 비슷한 생각을 공유했다고 말했다. 그는 틱톡에 게시한 영상에서 “보이프렌드 걸(남자친구 있는 여자)은 쿨해 보이지 않으며 남자친구 사진을 올리는 순간 많은 팔로워들을 잃게 된다”라고 말했다. 그는 “이성관계가 기본적으로 자신을 꽤 멋지지 않게 만드는 것이라는 생각이 있었다”고 말했다.

이 영상은 500만회 이상 조회됐고, 칼럼 공개 이후 그의 팔로워 수는 3만명 넘게 증가했다.

“행복한 관계 만들지 못하는 이들의 합리화” 비판도

그러나 반대의 목소리도 적지 않다. 한 틱톡커는 “이런 기사는 행복한 관계를 만들지 못하는 사람들의 감정을 안심시키고 지지하는 데 그칠 뿐”이라고 비판했다.

다른 엑스 이용자는 “내 남자친구는 내 인생에서 가장 좋은 사람이다. 그는 전혀 부끄러울 사람이 아니다”라고 반박했다. “남자친구가 있다는 건 그가 패배자일 때만 부끄러운 일이다. 내 남자친구는 패배자가 아니다”라는 댓글도 올라왔다.

한 인스타그램 이용자는 “커플이 얼마나 매력 없는 존재인지 설교하는 것은 여성 전체에게 또 다른 압박감을 안겨준다. 파트너십은 필수적이다. 과도한 개인주의는 당신을 구원하지도, 만족시키지도 못한다. 단절과 사회적 책임의 부재를 부추긴다”라고 지적했다.

전문가들은 이번 논쟁을 ‘이성애 피로감(heterosexual fatigue)’의 징후로 본다. 여성이 연애를 통해 얻던 사회적 인정이 사라지고, 오히려 개인의 자율성과 성취가 중요해진 시대적 변화라는 것이다.

한 심리학 교수는 “대학 진학과 취업 등에서 치열한 경쟁을 겪은 젊은 세대는 굳이 연애를 하면서 타인에게 맞추기보다 자기 개발에 집중하는 경향이 있다”며 “여성의 경우 과거와 달리 사회적 성취도 중요해지면서 희생적 관계에 매몰되지 않겠다는 것”이라고 분석했다.