[리얼푸드=육성연 기자] 농림축산식품부와 한식진흥원은 서울 종로구 한식문화공간 지하 1층 이음홀에서 ‘2025 제3차 한식연구 학술세미나 <지역음식의 기록화 충북 편>’을 개최한다. 오는 28일 14시에 열린다.

이번 세미나는 2023년 <지역음식 기록화 사업 서울‧ 인천‧ 경기 편>과 2024년 <강원 편>에 이어 충북 지역의 음식 이야기와 전승 상황을 공유하기 위해 기획됐다.

행사에서는 한식진흥원의 지역음식 기록화 사업 충북 편의 추진 배경과 목적, 주요 성과, 지난해 사업 대비 개선점 및 향후 발전 방향을 발표할 예정이다.

첫 번째 세션에서는 최명환 세명대학교 연구원, 조희영 충주 우리음식연구회 강사, 피정의 충북도 농업기술원 과장이 ‘충북 지역 가을떡 전통과 사과설기’를 주제로 발표한다.

발표에서는 1970년대 충주시 사과 농가들이 상품성이 떨어지는 사과를 얇게 썰어 말려 간식으로 먹던 ‘건 사과’와 가을철 명절 떡으로 먹던 설기가 결합해 ‘사과설기’로 발전한 과정을 소개할 예정이다.

두 번째 세션에서는 남도학연구소 서해숙 소장과 충북전통음식연구회 ‘찬선’의 이정우 회원이 ‘고추지와 고추지만두의 지역문화사적 고찰’를 주제로 발표한다.

청주 지역에서 고추지로 만두를 만들어 먹게 된 문화적 배경과 함께, 조희영 강사의 어린 시절 고추지 만두에 얽힌 추억, 어머니에게 배운 전통 조리법 등이 소개될 예정이다.

행사는 오는 12일 10시부터 26일 18시까지 온라인 사전등록을 통해 선착순 30명을 모집한다. 사전등록은 네이버폼 또는 QR코드를 통해 진행할 수 있다.

이규민 한식진흥원 이사장은 “이번 지역음식 세미나를 통해 충북 지역음식을 널리 알리고 지역음식 전승의 활성화 계기를 마련하겠다”며, “앞으로도 지역음식에 대한 관심을 높이고, 효과적으로 이를 홍보할 수 있는 다양한 장을 모색하겠다”고 말했다.