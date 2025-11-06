[리얼푸드=육성연 기자] 한우자조금관리위원회는 지난 5일 정부세종컨벤션센터에서 ‘2025년 한우사랑 장학금’ 전달식을 개최했다고 알렸다.

6일 한우자조금에 따르면 올해로 8년째를 맞이한 ‘한우사랑 장학금’은 한우산업 발전의 기반이 될 세대를 응원하는 인재 육성 사업이다. 특히 올해는 역대 최대 규모로 장학생을 선발해, 1인당 100만원씩 총 3800만 원의 장학금을 전달했다.

선발 대상자로는 한우 사육 농가의 자녀, 손주(조부모 기준), 본인이자 축산 관련 학과에 재학 중인 학생이다. 학업 성취도와 함께 한우산업에 관한 관심과 참여 의지를 종합적으로 평가했다. 전달식은 장학증서 수여와 격려의 메시지, 단체 사진 촬영 등으로 진행됐다.

한우자조금은 장학사업을 시작한 이래 현재까지 총 192명의 학생에게 장학금을 전달했다. 장학사업 외에도 한우 맛 체험 및 한우 나눔 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 ‘국민과 함께하는 한우산업’이라는 비전을 실천하고 있다.

민경천 한우자조금 위원장은 “한우사랑 장학금은 한우산업의 미래를 이끌어갈 든든한 새 희망을 키우는 뜻깊은 사업”이라고 전했다.