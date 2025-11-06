[리얼푸드=육성연 기자] 신세계푸드의 아메리칸 스타일 게스트로펍 ‘데블스도어’가 신세계그룹 최대 쇼핑축제인 ‘2025 대한민국 쓱데이’를 맞아 ‘쓱토버페스트’를 진행한다.

6일 신세계푸드에 따르면 데블스도어는 쓱데이 마지막 주말인 8일과 9일 양일간 센트럴시티점에서 열린다. 1인당 입장권은 1만2000원이다. 수제맥주 2잔과 나초, 감자튀김, 고구마튀김, 카나페, 미니 샐러드 등 핑거푸드 5종을 무제한 제공한다.

또한, 데블스도어는 쓱데이 기간(10/30~11/9) 센트럴시티점과 코엑스점에서 ‘쓱토버페스트 라거(1L)’를 1만원에 쓱데이 기념 메뉴로 판매 중이다.

이와 함께, 데블스도어의 ‘BIG 얼티메이트 나초’와 ‘쓱토버페스트 라거’ 2잔으로 구성된 세트를 3만6500원, ‘BIG 프라이드 치킨’과 ‘쓱토버페스트 라거’ 2잔 세트를 4만8000원에 제공한다.

쓱데이 행사 메뉴와 함께 고객 체험형 프로그램도 운영한다. 방문 고객 전원에게 영수증에 방문 사진을 담아주는 이벤트를 진행한다. 2만원 이상 이용하면 현장에서 인형 뽑기와 다트 게임을 즐길 수 있다.

신세계푸드 관계자는 “쓱데이를 맞아 데블스도어만의 감각적인 공간에서 특별한 수제맥주와 푸드 메뉴를 부담 없이 즐길 수 있도록 이번 행사를 마련했다”고 말했다.