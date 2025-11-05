[리얼푸드=육성연 기자] 137년 전통의 글로벌 소스 브랜드 이금기가 지난 2일 청담 이닝에서 진행된 중식 교류 행사인 ‘열혈 팬도 시즌2(이하 열혈 팬도)’를 지원했다.

열혈 팬도는 엄윤성, 왕병호, 유원정 등 국내 젊은 중식 셰프들이 모여 교류하고, 중식 문화를 알리는 교류 프로그램이다. 중식 코스 만찬과 함께 쿠킹 쇼, 쿠킹 클래스 등 다양한 요리 이벤트와 경품 추첨 및 팬사인회 등의 부가 이벤트가 함께 진행된다.

이금기는 중식 코스 만찬에 이금기 프리미엄 굴소스, 이금기 중화 두반장, 이금기 중화 해선장, 이금기 액상 치킨스톡 등 소스 제품을 지원했다. 메인 요리로 엄윤성 셰프가 선보인 북경오리에 이금기 중화 해선장과 이금기 원스텝 춘장이 사용됐다. 이 밖에도 조선호텔 콘스탄스 중식파트의 허광명 셰프가 선보인 상탕송이게살스프에 이금기 액상 치킨스톡, 중식당 신라 팔선의 이상운 셰프가 선보인 치우챠우전복에 이금기 치우챠우칠리오일 등에 활용됐다. 또한 럭키 드로를 통한 경품 추첨으로 이금기 중화 XO소스가 증정됐다.

이금기에서 한국 시장 담당하는 진정기 이사는 “중식 외에도 한식, 양식 셰프들의 활동도 다양하게 지원 할 예정”이라며 “대한민국 외식 산업이 다양성과 한국의 개성이 어우러진, 매력적인 시장이 되길 바란다”고 말했다.

이금기는 조광효 ‘조광 201’ 셰프와 정찬희 몬드리안 호텔 차이나룸 셰프의 2차 협업 팝업 행사인 ‘포 핸즈 디너(Four hands dinner)’도 지원할 예정이다. 포 핸즈 디너는 오는 9일 중식당 청 한남점에서 열릴 예정이다.