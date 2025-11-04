[리얼푸드=육성연 기자] JW 메리어트 호텔 서울이 ‘2025 크리스마스 케이크 컬렉션’과 함께 ‘홀리데이 로스트 터키 세트’를 출시했다고 4일 알렸다.

양영주 파티세리 셰프의 감각으로 탄생한 케이크 6종은 크리스마스의 분위기를 현대적으로 재해석했다. ‘크리스마스 기프트’ 케이크는 트리 형태다. 모서리 안에는 발로나 만자리·지바라·오팔리스 가나슈 3종이 들어 있다.

‘포인세티아 레드벨벳 케이크’는 짙붉은 크리스마스 꽃 포인세티아를 모티브로 만들었다. 크림치즈 크림과 레드벨벳 초콜릿 시트를 사용했다.

‘블랙 & 화이트 무스 케이크’는 얼그레이 무스 속 바닐라 파나코타와 블랙커런트 젤리가 층을 이룬다.

‘스트로베리 크림 케이크’는 키르쉬 (체리로 만든 향긋한 리큐어)를 더한 생크림과 촉촉한 시트가 특징이다. ‘피넛버터 부쉬 드 노엘’은 고소한 피넛버터 무스 속 애플 젤리와 그래놀라가 층을 이룬다.

귀여운 크리스마스 양말 모양의 ‘루돌프 타르트’는 바삭한 타르트 쉘 안에 발로나 오팔리스 휩 가나슈, 생 블루베리, 브라우니가 층을 이루는 디저트다. 이 외에도 슈톨렌과 파네토네 등 크리스마스를 대표하는 브레드도 있다.

이와 함께 파티세리에서는 ‘홀리데이 로스트 터키 세트’를 선보인다. 통 칠면조 구이와 매시드 포테이토, 베이컨 양배추 볶음, 단호박 구이 등과 함께 곁들임용 그레이비와 크랜베리·블루베리 소스, 디저트 파이까지 포함됐다. 가격은 터키 단품 36만원, 디저트 파이 세트(애플·펌킨·넛츠 중 택 1) 42만원이다. 예약은 오는 12월 28일까지다. 픽업은 4일부터 12월 31일 오전 10시부터 오후 8시까지다.