[리얼푸드=육성연 기자] 풀무원이 자사 쇼핑몰인 ‘#(샵)풀무원’에서 연중 최대 혜택을 제공하는 ‘#풀페스타(#FULL Festa)’를 11월 한 달간 진행한다.

‘#풀페스타’는 매년 11월, 유통업계 최대 행사인 블랙프라이데이 시즌에 맞춰 진행되는 #풀무원의 대표 행사다. 올해는 혜택 규모를 확대했다.

이번 행사는 1차(11/3~11/13)와 2차(11/14~11/30)로 운영한다. 장바구니 쿠폰·룰렛 이벤트·스탬프 적립 등 고객이 참여할 수 있는 혜택을 마련했다.

1차 프로모션 기간(11/3~11/13)에는 5만원 이상 구매 시 5000원, 7만원 이상 구매 시 1만원 장바구니 쿠폰을 제공한다. 첫 구매 고객에게는 최대 5000원(1만원 이상 구매 시)의 50% 장바구니 쿠폰을 증정한다.

또 녹즙, 샘물, 건강식물원, 아미오 등 주요 브랜드 전용 장바구니 쿠폰도 함께 운영한다. 6만원 이상 구매 고객에게는 스탬프 적립 이벤트를 통해 1회 적립 시 1000원 적립금을 100% 증정한다. 2회 적립 시 20명을 추첨하여 세라믹볼, 에스프레소 잔 등의 경품을 제공한다.

2차 프로모션 기간(11/14~11/30)은 올가 고객 감사제가 테마다. 올가 인기 상품 최대 50% 할인과 매일 참여 가능한 100% 당첨 쿠폰 룰렛 이벤트를 진행한다. 첫 구매 고객 50% 장바구니 쿠폰과 브랜드별 전용 쿠폰 혜택도 있다.

풀무원 관계자는 “#풀페스타는 블랙프라이데이 시즌을 앞두고 고객에게 건강한 식생활의 가치를 합리적인 가격으로 경험할 수 있도록 기획한 대표 온라인몰 행사”라고 소개했다.