[리얼푸드=육성연 기자] 국내 단백질 셰이크 브랜드 ‘크런틴(CRUNTIN)’이 자사 첫 단백질바를 선보인다고 4일 알렸다.

신제품 단백질바는 크런틴의 대표 성분인 ‘프로틴 크런치볼’ 을 담았다. 기존의 일반 스틱형 단백질바와 달리 ‘판초코형 와이드바’ 디자인으로 만들었다. 당 0g대(0.3g), 단백질 13g 함유, 알룰로스 초코 100%다. 품목은 2종이다. 초코 50% 함유의 ‘N.Y. CHOCO’와 말차가 함유된 ‘MATCHA PLEASE’다.

초코 50% 함유의 ‘N.Y. CHOCO’는 묵직하고 진한 다크초코 맛을 낸다. ‘MATCHA PLEASE’는 말차와 화이트초코가 들어 있다.

지난 1일 부터 전국 704개의 올리브영 매장 및 공식 온라인몰에서 단독 판매됐다. 출시를 기념해 오는28(금)까지 올영픽 1+1 프로모션도 진행한다.

크런틴 관계자는 “셰이크에 이어 간편한 바 타입으로 제품 라인업을 확장해, 언제 어디서나 단백질을 손쉽게 섭취할 수 있도록 했다”고 전했다.

크런틴은 단백질 셰이크 제품으로 인지도를 확보한 브랜드다. 와디즈 펀딩 누적 금액 3.3억 원을 기록하며 역대 단백질 쉐이크 펀딩 중 최고액을 달성했다. 올리브영 입점 직후 전체 판매 랭킹 1위를 차지했다.