[리얼푸드=육성연 기자] 독일 친환경 정수기 브랜드 브리타가 11월 블랙프라이데이 프로모션을 진행한다고 4일 알렸다.

이번 프로모션은 네이버, 오늘의집, G마켓/옥션, 11번가, 쿠팡 등 채널별 대형 쇼핑 행사에 맞춰 특별 할인을 제공한다. 네이버 ‘넾다세일’에서는 오는 11일까지 유리 소재의 ‘글라스 저그’ 등 다양한 제품을 최대 57% 할인된 가격에 선보인다. 같은 기간 G마켓/옥션의 ‘빅스마일데이’와 11번가의 ‘그랜드십일절’에서도 스타일 XL 등의 제품을 할인한다. 쿠팡 ‘쿠가세(쿠팡 가전 세일 페스타)’에서도 오는 10일까지 브리타 제품을 만나 볼 수 있다.

고객 이벤트도 진행된다. 11번가와 G마켓에서는 행사 기간 중 정수기 포함 구매 금액별로 CU 기프트카드, 스타벅스 기프트카드, 락앤락 텀블러 머그 등 다양한 경품을 제공한다. 11번가 ‘브랜드딜’·’브랜드릴레이’, G마켓 ‘슈퍼딜’ 기간에 라크를 구매하면 엽서와 쇼핑백을 받을 수 있다.

특히 오는 17일부터 30일까지는 글로벌 청소용품 브랜드 스크럽 대디와 협업한 ‘[브리타X스크럽 대디] 리켈리 클리닝 스페셜 에디션’을 오늘의집 단독으로 공개한다. 한정 수량으로 준비된 이 패키지는 1인 가구 냉장고에 최적화된 브리타 ‘리켈리’ 정수기와 물방울 디자인 포함 스크럽 마미 3입 세트로 구성됐다. 17일 오전 11시 오늘의집 라이브에서 최초 공개된다. 라이브 방송 중 구매 고객에게는 커피 쿠폰 및 편의점 모바일 상품권 등의 혜택이 추가 제공된다.

브리타 코리아 안젤로 디 프라이아 대표는 “연중 최대 쇼핑 축제인 블랙프라이데이를 맞아 고객들에게 실질적인 할인 혜택과 풍성한 이벤트를 제공하고자 이번 프로모션을 준비했다”고 말했다.