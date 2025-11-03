[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 홀리데이 시즌을 맞아 ‘윈터 뱅쇼’를 비롯해 시즌 한정 음료 4종을 출시했다고 밝혔다.

투썸플레이스는 ‘Dearest Winter(디어리스트 윈터)’ 테마 아래, 다채로운 시즌 한정 메뉴를 선보인다. ‘윈터 뱅쇼’는 레드 와인에 달콤한 과일 향과 시나몬 향이 어우러진 메뉴다. 지난해 처음 출시한 ‘뱅쇼 로우 슈거’는 기존 자사 뱅쇼 대비 당 함량을 낮췄다. 지난 시즌 뱅쇼 라인업 판매량은 전년 동기 대비 약 2배 증가했다.

이와 함께 겨울의 맛과 감성을 담아낸 ‘구운 밤 라떼’와 상큼 달콤한 ‘스트로베리 초콜릿 라떼’도 선보인다. ‘구운 밤 라떼’는 고소하게 구운 밤을 통째로 갈아 넣은 음료다. 우유 속에 밤 알갱이가 씹힌다.

‘스트로베리 초콜릿 라떼’는 딸기와 초콜릿을 넣은 음료다.

투썸플레이스 관계자는 “겨울의 정수를 담은 시즌 한정 음료로 홀리데이 시즌 수요를 공략할 계획”이라고 말했다.