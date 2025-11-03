[리얼푸드=육성연 기자] 버거킹이 ‘한국맛’을 재해석한 버거로 MZ세대를 공략하고 있다.

지난 23일 공개된 버거킹의 신메뉴 ‘크리스퍼 불닭 치킨’과 ‘크리스퍼 양념 치킨’은 한국의 매운맛을 버거킹만의 글로벌 감각으로 재해석한 메뉴다. ‘불닭’과 ‘양념치킨’으로 진화한 K-푸드를 햄버거에 접목했다.

‘크리스퍼 불닭·양념 치킨’은 판매 첫 주 만에 목표치 대비 약 113%를 웃도는 성과를 기록했다. 소비자들은 “익숙하지만 새로운 조합”, “양념치킨과 버거의 만남이 신선하게 다가왔다”, “매운맛의 강도를 직접 체험하는 재미가 있다” 등 긍정적인 반응을 보인다.

버거킹 코리아는 지난 4월 ‘크리스퍼’ 시리즈를 아시아 최초로 한국에서 선보였다. 신메뉴 ‘크리스퍼 불닭·양념치킨’ 시리즈는 오리지널의 인기와 버거킹의 제품 혁신 시도가 함께 끌어낸 결과다. 한국형 매운맛을 입힌 ‘한국 맛’ 버전 외에도 버거킹은 크리스퍼 품목을 확장할 계획이다.

버거킹 관계자는 “세계인의 입맛을 사로잡은 불닭 소스와 양념 치킨 등 한국의 매운맛을 크리스퍼 특유의 바삭한 치킨 패티와 조합해 색다른 미식 경험을 선사하고자 했다”며 “새콤달콤한 매운맛부터 강렬한 매운맛까지 각양각색의 매력을 즐길 수 있을 것”이라고 말했다.