[리얼푸드=육성연 기자] 롯데웰푸드는 대한치과의사협회와 함께 ‘자일리톨’ 팝업스토어(임시 매장)를 운영한다고 31일 밝혔다. 내달 14일까지 서울 성수동에서 연다.

이 공간은 자일리톨 브랜드 역사상 최초의 팝업스토어다. 야외 라운지 및 2층 건물 규모로 조성됐다. 특히 올해 창립 100주년을 맞은 대한치과의사협회와 협업한다.

야외 라운지는 자일리톨의 주원료인 자작나무로 꾸며졌다. 1층에는 핀란드식 치아 관리 습관화 교육 프로그램인 ‘스마트 해빗’ 소개 공간과 자일리톨 브랜드 월이 자리했다. 구강 건강 제품 및 브랜드 굿즈 편집샵과 자일리톨 시식 체험 이벤트 공간도 마련됐다. 카페에서는 자일리톨 애플티 소다, 자일리톨 라임 에이드, 자일리톨 히비스커스 에이드 등 자일리톨 원료를 활용한 음료도 판매한다.

2층은 대한치과의사협회와 함께하는 구강검진 공간, 게임존, 라운지 등으로 구성됐다. 구강검진 공간에서는 치과의사로부터 무료 구강검진과 상담도 받을 수 있다.

팝업스토어에서는체험 이벤트가 진행된다. 입장 시 받는 미션 카드를 들고 1층에서 ‘양치처럼 매일 꾸준히’ 캠페인 퀴즈와 핀란드산 자일리톨 제조사 IFF의 ‘진짜 자일리톨 찾기 테이스팅 퀴즈’에 참여해 2개의 스탬프를 받는다. 2층 게임존에서는 ‘충치균을 잡아라’ 두더지 잡기와 인형뽑기로 마지막 스탬프를 획득할 수 있다. 3개의 스탬프를 모두 모은 방문객에게는 자일리톨 틴케이스를 직접 꾸밀 기회가 주어진다.

롯데웰푸드 관계자는 “원료 선별부터 제품 완성까지 롯데자일리톨의 모든 과정을 팝업스토어에서 체험할 수 있도록 준비했다”라며, “단순한 껌이 아닌 건강한 습관을 만드는 브랜드로 자리매김하겠다”라고 말했다.