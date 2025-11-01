[리얼푸드=육성연 기자] 간단하게 즐기는 핑거푸드는 파티나 손님맞이용 음식으로 준비하기 좋죠. 특히 연어는 핑거푸드에서 자주 등장하는 대표 재료인데요.

연어를 이용하면 화려한 붉은 빛을 내면서 몸에 이로운 영양소까지 챙길 수 있습니다. 연어는 불포화지방이 많아 혈관 질환 예방에도 좋은 생선입니다.

리얼푸드가 소개하는 이번 레시피는 ‘연어 브루스케타’입니다. 건강하게 만들면서도 맛과 멋스러운 비주얼을 갖춘 핑거푸드입니다.

만드는 법은 쉽습니다. 바게트에 훈제 연어 슬라이스를 올리고 크림치즈 등을 바르면 됩니다. 연어의 생생한 맛이 살아 있어 자꾸만 손이 가는 요리인데요. 브런치나 간식, 술안주, 에피타이저 등에도 활용하기 좋습니다.

완성된 음식에 기호에 따라 케이퍼 또는 양파 등을 추가해도 맛있습니다. 먹기 직전에 메이플시럽을 먹기 좋게 뿌려주세요.

재료(6개 분량)

훈제연어슬라이스180g, 바게트 1/2개, 메이플시럽 1/4컵, 딜(생략가능) 약간, 후춧가루 약간

크림치즈딥재료 : 크림치즈 3큰술, 레몬즙 1큰술, 메이플시럽 1/2큰술, 후춧가루 약간

만들기

1. 훈제연어 슬라이스는 반으로 자르고 볼에 스프레드재료를 넣고 섞어주세요.

2. 바게트는 잘라서 앞뒤로 바삭하게 토스트 해주세요.

3. 바게트에 크림치즈딥을 바르고 훈제연어를 올린다. 딜과 후춧가루, 메이플시럽을 뿌려주세요.

자료=우리의 식탁