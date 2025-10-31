[리얼푸드=육성연 기자] 캐나디안 커피 하우스 팀홀튼(Tim Hortons)의 잠실 팝업스토어 ‘팀스키친’이 내달 1일 운영을 마친다.

지난 3월 말 잠실 롯데월드몰에 문을 연 ‘팀스키친’은 고객이 직접 보고 경험할 수 있도록 마련한 오픈 키친 형태의 매장이다. 애초 계획했던 영업 종료 시점인 9월 말보다 한 달 더 연장했다. 브랜드 체험형 공간으로서의 가능성을 입증했기 때문이다.

운영 기간 누적 방문객 수는 5만여 명을 돌파했다. 유동 인구가 많은 잠실이라는 입지를 적극 활용, ‘팀스키친’이라는 콘셉트와 팝업스토어 한정 메뉴 및 나들이객을 위한 특화 메뉴 구성 등의 전략으로 관심을 모았다. 오픈 키친에서 조리하는 과정을 실시간으로 확인할 수 있어 메뉴에 대한 기대감과 만족도를 끌어올렸다.

‘팀스키친’은 NCT 마크가 브랜드 앰버서더(홍보 대시)로 첫 외부 공식 석상에 나선 곳이다. 미디어 포토 행사와 팬 이벤트 형태로 진행된 행사에서 마크는 핫 샌드위치인 ‘멜트’를 현장에서 직접 만들고, 특별 제작된 팝시클을 팬들과 나눴다.

팀홀튼은 ‘팀스키친’의 성과를 기반으로 향후 국내 주요 거점에 플래그십 스토어를 전개하고 브랜드경험 확장을 통한 성장 전략을 새롭게 펼친다는 계획이다.

안태열 팀홀튼 CBO(최고 사업 책임자)는 “팀스키친은 애초 브랜드의 특장점을 알리고자 진행한 팝업이었으나, 성원에 힘입어 새로운 전략의 출발점이 되었다”고 말했다. 이어 “이번 경험을 토대로 다채로운 콘셉트의 팝업스토어와 플래그십 스토어 출점을 체계적으로 준비할 예정”이라고 덧붙였다.