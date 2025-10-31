[리얼푸드=육성연 기자] 서울탁주제조협회 산하 서울장수주식회사가 한양대학교 광고홍보학과 학술제 ‘콤마(COMMAH)’와 한양대학교 에리카(ERICA) 캠퍼스 정문 앞 아고라에서 브랜드 전시회를 개최한다.

지난 30일부터 양일간 진행되는 이번 전시는 서울장수가 ‘콤마(COMMAH)’의 공식 후원사로 참여해 함께 추진 중인 산학 협력 활동의 일환이다. 대학생의 창의적인 아이디어와 젊은 감각을 브랜드 활동에 적극 반영하고, Z세대와의 새로운 소통을 확대하기 위한 취지다.

전시 주제는 ‘세대를 잇는 막걸리의 시간여행, 다시 청춘의 술이 되다’이다. 울장수의 브랜드 철학과 헤리티지를 ‘청춘’이라는 키워드를 중심으로 재해석했다. 학생들이 전 과정을 주도하며 ‘전통과 혁신’이라는 브랜드 핵심 가치를 시각 콘텐츠와 체험형 프로그램으로 풀어냈다.

전시 공간은 총 3개 층이다. 1~2층은 브랜드의 과거와 현재를 조명하는 공간이다. 서울장수의 브랜드 역사와 용기 변천사, 양조장의 역사, 그리고 브랜드 철학이 담긴 문구를 시각화해 배치했다. 캐릭터 굿즈 전시, 포토존, 방명록 등도 있다.

3층은 체험형 콘텐츠 공간이다. 막걸리 사운드존과 랜덤 뽑기, 성향 테스트 등 오감으로 즐길 수 있는 프로그램을 선보인다. 방문객이 직접 참여하는 ‘막걸리에 어울리는 전’, ‘나의 생생한 청춘 순간’ 등의 이벤트와 인스타그램 인증 캠페인도 있다.

서울장수 관계자는 “이번 전시는 단순한 브랜드 홍보를 넘어, 젊은 세대가 직접 서울장수의 전통과 철학을 재해석하는 뜻깊은 과정”이라고 말했다.