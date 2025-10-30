[리얼푸드=육성연 기자] 서울우유협동조합이 국산 저지우유(Jersey Milk)를 활용한 ‘서울우유 저지밀크푸딩’을 출시한다고 30일 전했다.

신제품은 ‘저지우유’를 활용했다. 서울우유 저지 전용 목장에서 생산한 국산 저지우유를 83% 함유했다. 우유 본연의 진하고 부드러운 풍미가 특징이다.

‘저지우유’는 영국 왕실 전용 우유를 만들기 위해 청정지역인 영국 해협 저지섬에서 자란 저지소 품종의 우유다. 일반 우유에 비해 단백질, 칼슘 등 영양소 함유량이 많다. 로열 밀크(Royal Milk) 혹은 골든 밀크(Goldn Milk)라고도 불린다. 서울우유는 2018년 국내 최초로 저지 전용 목장에서 생산한 저지우유를 선보였다.

앞서 지난 9월에는 국산 저지우유 아이스크림인 ‘서울우유 저지밀크콘’을 출시했다.

문진섭 서울우유협동조합 조합장은 “고급 원료를 활용한 차별화된 디저트를 선호하는 소비 트렌드를 반영해 프리미엄 저지우유로 만든 우유 푸딩을 새롭게 선보인다”라고 말했다.