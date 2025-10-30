[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 홀리데이 시즌을 맞아 글로벌 캐릭터 ‘핑구(Pingu)’와 협업한다고 30일 알렸다.

핑구는 45년간 전 세계적으로 사랑받아 온 클레이 애니메이션 캐릭터다. 남극의 이글루 마을에 사는 펭귄 가족의 일상을 유쾌하게 그려내고 있다.

이번 협업은 핑구의 유쾌한 세계관을 투썸플레이스만의 감성으로 재해석했다. ‘핑구&투썸 굿즈’는 키링(6종), 액션 볼펜(3종), 스노우 글로브(2종) 등으로 구성됐다.

‘핑구&투썸 키링’은 케이크 ‘스초생’, ‘아박’, ‘퀸즈 캐롯’ 등을 모티브로 했다. ‘핑구&투썸 액션 볼펜’은 표정이 바뀌고 팔이 움직이는 피규어다. ‘핑구&투썸 스노우 글로브’는 ‘스초생’과 함께 파티를 즐기는 핑구와 핑가의 모습을 담았다.

한정판 카페 용품(2종)도 있다. ‘핑구&투썸 핸들 텀블러’(887ml)는 미끄럼 방지 슬리브 위에 핑구 표정을 담아낸 디자인이다. ‘핑구&투썸 머그’(450ml)는 핑구의 얼굴을 형상화한 디자인에, 세라믹 소재를 사용한 겨울 아이템이다.

투썸플레이스 관계자는 “이번 홀리데이 시즌에는 귀여운 핑구 캐릭터에 겨울의 따뜻한 무드를 더한 굿즈와 카페 용품을 선보인다”라고 말했다.