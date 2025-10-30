[리얼푸드=육성연 기자] 대한제분이 국내에서 생산하는 ‘곰표 발효 크로와상’ RTB 생지 제품을 출시한다고 30일 밝혔다.

신제품은 국내에서 직접 제조한 RTB(Ready To Bake) 방식의 발효 생지다. 2차 발효까지 완료된 반죽을 사용했다. 별도의 발효 과정 없이 해동 후 바로 오븐이나 에어프라이어에 약 15분간 구워내면 완성된다. 해동 후 바로 사용할 수 있어 작업이 간소화된다. 카페·베이커리·F&B 업장을 위해 대용량 패키지로 출시됐다.

대한제분 관계자는 “곰표 발효 크루아상 생지는 국내에서 직접 제조돼 안정적인 공급이 가능하고 신선도를 유지할 수 있다는 점에서 기존 수입 제품과 차별화된다”라고 말했다. 이어 “70여년간 축적된 대한제분의 제분 기술을 바탕으로 생지에 최적화된 밀가루를 사용해 전문 베이커리 현장에서 일정한 품질과 작업 효율을 동시에 높일 수 있는 제품”이라고 덧붙였다.

대한제분은 73‘곰표’ 브랜드를 앞세워 소비자와 소통하면서 2018년부터는 다양한 브랜드 협업을 하고 있다.