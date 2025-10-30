[리얼푸드=육성연 기자] 한우자조금관리위원회가 서울 노을공원에서 열린 ‘2025 서울 바비큐 페스타’에 참여했다고 30일 알렸다.

지난 25일부터 26일까지 서울시 주최로 열린 이번 행사는 전 세계 바비큐 문화를 한자리에서 즐길 수 있는 글로벌 미식 축제다. 주최 측 추산 약 15,000명의 내·외국인 관람객이 참여했다.

한우자조금은 ‘한우, 전통이 빚은 정직한 맛’, ‘대한민국 한우, 세계인의 입맛을 사로잡다’를 주제로 한우 시식 행사와 다양한 참여형 이벤트를 진행했다.

현장에서는 한복을 착용한 스태프가 직접 한우 불고기, 한우 꼬치, 한우 숯불구이, 오방색 한우 불고기를 즉석에서 구워 제공했다.

또한 투호 놀이, 제기차기, 고리 던지기 등 한국 전통 민속놀이를 결합한 참여형 이벤트를 운영했다. MC 컴온이 함께한 ‘전통 놀이 1분 챌린지’와 ‘오방색 한우불고기를 잡아라’ 코너는 현장의 흥을 더했다.

민경천 한우자조금관리위원장은 “서울 바비큐 페스타는 세계 바비큐 문화가 한자리에 모인 자리로, 한우의 품격과 한국 전통의 따뜻한 정서를 전할 수 있는 시간이었다”라고 말했다.