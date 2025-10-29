[리얼푸드=육성연 기자] 스타벅스 코리아가 역대 최장, 최대 규모로 개최하는 신세계그룹의 ‘2025 대한민국 쓱데이’에 동참한다고 29일 알렸다. 오는 30일부터 11월 9일까지다.

스타벅스는 쓱데이 행사가 시작하는 30일 하루 동안 이마트, 스타필드, 신세계백화점, 신세계사이먼 아울렛 등에 입점해 있는 스타벅스 매장 100여 곳에서 매장별 선착순 30명씩 총 3000잔의 아메리카노를 증정한다.

아울러, 오는 31일부터 11월 9일까지는 스타필드 수원 1층 그랜드 아트리움에서 스타벅스 마스코트인 베어리스타를 활용한 팝업 스토어(단기 매장)를 운영한다. 다양한 베어리스타 캐릭터 상품을 비롯해 크리스마스 MD 및 이월 품목들을 최대 50% 할인된 가격에 판매한다. 모든 구매 고객에게는 플레이트, 테이블 보자기 등으로 구성된 ‘홀리데이 파티팩’을 선착순 제공한다. 2만원이상 구매 시 ‘스타벅스 백’을, 5만원 이상 구매 시에는 ‘베어리스타 파우치’를 증정한다.

참여형 이벤트도 진행한다. 현장에서 SNS 인증을 하는 ‘그린 럭키드로우’ 이벤트를 포함해, 팝업 스토어 구매 영수증을 제시하면 참여할 수 있는 ‘퍼플 럭키드로우’ 등이 있다. 별도로 마련된 포토존에는 5m 크기의 초대형 베어리스타가 설치된다. 전국 매장에서는 티 패키지 상품인 티바나 6종을 대상으로 2개 구매 시 1개를 증정한다.

오는 11월 6일부터는 제조 음료를 포함해 2만원 이상 구매하면 스타벅스백을 매장별 소진 시까지 받을 수 있다.

스타벅스 앱 온라인 스토어에서는 쓱데이 단독 혜택으로 최대 15% 할인 쿠폰을 제공한다. 올해 크리스마스 기획 상품인 월리 콜라보레이션 상품을 포함해 4만원 이상 구매 시 ‘홀리데이 리본 리유저블 백’을 증정한다. 10만원 이상 구매 고객 중 200명을 추첨해 부루마불 신세계여행 에디션 보드게임을 제공하는 이벤트도 있다.

쓱데이 기간 중 온라인 스토어에서 일자별로 다양한 상품들을 출시하는 ‘2025 Buddy’s Pick’도 진행된다. 오는 30일 월리 콜라보레이션 상품 출시를 시작으로, 31일에는 인기리에 판매 중인 디스커버리 MD 3종이 온라인 스토어에 처음 출시된다. 이어 내달 3일에는 베베드피노 콜라보레이션 재출시와 동시에 겨울 에디션이 진행된다. 5일에는 각인 서비스 베스트 상품인 SS뉴턴 텀블러(355ml) 핑크컬러 출시와 10% 할인 혜택 이벤트가 있다.

이 밖에도 스타벅스는 쓱데이 기간 중 온라인 스토어에서 홀빈 원두(250g) 구매 시 브루드 커피 쿠폰을 제공하고, 비아(VIA) 세트 구매 시 디스펜서를 증정한다. 인기 상품을 최대 50% 할인된 가격에 판매하는 클리어런스 이벤트도 열린다. W컨셉, SSG.COM에서도 할인 및 적립 이벤트가 진행될 예정이다.