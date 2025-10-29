[리얼푸드=육성연 기자] 면사랑이 속이 예민한 수험생을 위한 간편식 2종을 소개했다. ‘우리쌀100%수제비’와’우리쌀100%쌀국수사리’다.

29일 면사랑에 따르면, 두 제품은 국내산 쌀가루 100%로 만든 글루텐프리 제품이다. 소화가 잘되고 쫄깃하면서도 부드러운 식감으로 자극 없이 즐길 수 있다.

특히 면사랑은 면·소스·고명까지 모두 자체 개발해 육수와의 조화에 힘썼다. 또한, 압출 공법으로 만든 수제비는 일반 생면보다 쫄깃하고 국물이 탁해지지 않는 것이 특징이다.

면사랑 ‘요리비법 만능 멸치육수’나 ‘요리비법 만능 양지육수’와 함께 끓이면 집에서도 깊은 맛을 손쉽게 만들 수 있다.

면사랑의 또 다른 메뉴인 ‘우리쌀100% 쌀국수사리’도 국내산 쌀 100%로 만든다. 글루텐프리·저염·저당의 제품이다.

두 제품 모두 조리 시간이 짧아 손쉽게 준비할 수 있다. 다양한 요리에도 활용할 수 있다. 쌀국수는 1인 개별 포장으로 되어 있다. HACCP 인증시설에서 선별된 원재료로 만들었다.

이 제품들은 모두 면사랑의 건강식 라인 ‘누들헬시(Noodle Healthy)’ 제품이다. 글루텐프리·저염·저당 콘셉트를 기반으로 시리즈다.

고은영 면사랑 마케팅실 상무는 “건강식이 대중화되며 글루텐프리 메뉴를 찾는 청소년이나 학교 급식기관이 늘고 있다”며 “‘누들헬시’를 통해 보다 건강하고 맛있는 프리미엄 건강식을 꾸준히 선보일 것”이라고 전했다.