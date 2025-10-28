[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 겨울 시즌 홀리데이 캠페인의 새로운 모델로 배우 박규영을 발탁했다고 28일 밝혔다.

올해는 다채로운 매력과 글로벌 감각을 겸비한 배우 박규영을 모델로 ‘스초생’ 캠페인을 선보인다.

차세대 글로벌 스타로 발돋움한 박규영은 넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임 2, 3’, 넷플릭스 영화 ‘사마귀’ 등 화제작에서 개성 넘치는 캐릭터를 선보였다.

투썸플레이스는 매년 감각적인 비주얼과 스토리텔링을 결합한 홀리데이 캠페인을 진행하고 있다. 특히 지난해에는 ‘스초생은 겨울이 제철’ 캠페인을 통해 화제성과 디저트 브랜드 입지를 공고히 했다.

투썸플레이스 관계자는 “글로벌 무대에서 주목받고 있는 박규영과 함께 이번 홀리데이 시즌 광고 이상의 ‘아이코닉한 장르’를 선보일 것”이라고 말했다. 이어“11월 초 공개되는 ‘스초생’ 광고 영상에서는 지금까지와는 다른 압도적인 스케일과 박규영의 새로운 캐릭터를 함께 만나볼 수 있다”라고 전했다.