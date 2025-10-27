[헤럴드경제 = 서병기선임기자]한류 콘텐츠 산업의 새로운 전환점이 열리고 있다. 배우 정준호가 의장으로 참여하고, 강준 회장이 이끄는 제니스C&M과 제니스글로컬아카데미(ZENITH Glocal Academy)가 키이스트(Keyeast) 인수를 추진하며, K콘텐츠 시장의 판도를 뒤흔들 대형 프로젝트가 가시화되고 있다.

지난 10월 16일 공시에 따르면, 키이스트는 최대주주 변경을 수반하는 약 340억 원 규모의 주식양수도 계약을 체결했다. 기존 최대주주였던 에스엠스튜디오스(SM Studios)와 SMEJ홀딩스가 보유 중인 보통주 659만여 주를 제니스C&M(강준회장, 유병수 대표이사) 및 이로투자조합1호에 매각하기로 한 것이다.

이에 따라 제니스C&M은 키이스트의 실질적 경영권을 확보하며, 콘텐츠 제작·매니지먼트·아카데미·글로벌 공연사업을 아우르는 종합 엔터테인먼트 플랫폼으로 도약할 전망이다.

-제니스글로컬아카데미의 글로벌 인재 시스템 결합

강준 회장이 설립한 제니스글로컬아카데미(ZENITH Glocal Academy)는 이미 한국과 많은 나라를 비롯한 아시아 전역에서 K-POP 인재 양성과 글로벌 오디션 프로젝트를 성공적으로 운영 중이다.

특히 오는 2025년 12월 6일 중국 난징 데뷔를 앞둔 보이그룹 ‘H&H Boys’ 프로젝트는 한국의 제작 시스템과 중국 현지 운영을 결합한 새로운 형태의 글로벌 글로컬 엔터테인먼트 모델로 주목받고 있다.

강준 회장은 “이번 키이스트 인수는 단순한 지분 매입이 아닌, 아시아 전역을 잇는 K콘텐츠 허브 구축의 출발점”이라며 “의장 정준호 씨와 함께 글로벌 수준의 문화산업 생태계를 조성할 것”이라고 밝혔다.

-의장 배우 정준호의 콘텐츠 IP 확장 전략

정준호 의장은 배우로서의 입지를 넘어, 제작과 투자 분야에서 꾸준히 입지를 넓혀왔다. 이번 인수를 통해 그는 키이스트의 기존 드라마·매니지먼트 역량에 글로벌 OTT 및 공연형 콘텐츠 IP 확장 전략을 더해, ‘한류 2.0’ 시대의 대표 콘텐츠 기업으로 도약시키겠다는 계획이다.

그는 “한국의 스토리텔링과 아시아의 시장력을 결합하면, 세계 무대에서도 통할 ‘K콘텐츠 유니버스’를 만들 수 있다”며 “제니스C&M과의 시너지가 기대된다”고 전했다.

제니스C&M은 이번 인수를 통해 △콘텐츠 제작(키이스트) △인재 양성(제니스글로컬아카데미) △글로벌 프로모션 및 유통(제니스C&M 글로벌 네트워크)을 통합한 K콘텐츠 밸류체인을 완성한다는 청사진을 제시했다.

또한 2026년에는 아시아 12개 도시 투어 및 글로벌 플랫폼 확장을 계획 중이며, 이를 통해 한류 IP 수출의 새로운 모델을 제시하겠다는 포부다.