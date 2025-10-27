[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔앤리조트가 오는 11월 1일부터 30일까지 한 달 동안 시그니엘 부산 ‘차오란’, 롯데호텔 서울과 부산의 ‘도림’, 롯데호텔 월드 ‘도림 더 칸톤 테이블’에서 가을 통합 코스메뉴 프로모션 ‘만추미식(晩秋美食)’을 선보인다.

27일 롯데호텔앤리조트에 따르면 ‘만추미식’은 롯데호텔앤리조트가 국내에서 운영 중인 모든 중식당에서 만날 수 있는 시즌 한정 프로모션이다. 가을 제철 식재료 활용해 올해 가장 인기 많았던 요리들로 재구성했다.

시그니엘 부산 ‘차오란’에서는 차오란의 다채로운 딤섬을 한 번에 즐길 수 있는 ‘차오란 모둠 딤섬’을 시작으로, ‘고법 불도장’, ‘바닷가재 그라탕’, ‘궁보실파소스 크리스피 소고기 안심’ 등을 준비했다.

롯데호텔 서울과 월드, 부산의 중식당에서는 ‘캐비어를 곁들인 북경오리 전체’, ‘궁보실파소스 크리스피 한우 채끝살’, ‘향취고추 마늘 통해삼’과 ‘활바닷가재 그라탕’ 등의 요리를 맛볼 수 있다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 “올해로 다섯 번째를 맞이하는 중식당 식도락 프로모션은 고객에게 가장 사랑받았던 메뉴와 제철 식재료의 조화를 통해 새로운 미식 경험을 선사하고자 마련됐다”며, “롯데호텔 중식당이 지향하는 최고의 맛과 서비스로 잊지 못할 미식 경험을 선사할 것”이라고 전했다. ﻿